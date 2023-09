Castellabate, proseguono i lavori per la riqualificazione delle scuole del territorio

A Castellabate continua il programma per la riqualificazione, revisione e dismissione del patrimonio scolastico comunale. Tra le ultime novità, vi è anche il progetto legato all’adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico in località San Marco. L’importo complessivo per i lavori è di 1.900.000,00, derivanti da finanziamenti Regionali, Nazionali, Comunitari e rientranti nell’ambito del PNRR.

Gli altri interventi

Tenendo conto che è ancora in fase di completamento il nuovo Polo Scolastico sportivo che dovrà ospitare gran parte degli studenti del territorio, sono stati eseguiti i lavori per l’adeguamento della scuola media “Luigi Guercio” con operazioni volte a eliminare le barriere architettoniche, garantendo maggior sicurezza, agibilità e igiene. Interventi verranno effettuati anche per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado “Ruggero Leoncavallo”, situata a Castellabate.

Più sicurezza

L’obiettivo di tale progetto, è quello di offrire un maggior livello di sicurezza ai giovani studenti che si recano presso i diversi istituti scolastici del territorio. Tutti i plessi dovranno essere totalmente fruibili nel pieno rispetto delle norme vigenti con costante monitoraggio delle condizioni e necessari interventi di manutenzione.