Castellabate, nonostante il servizio attivo il Metrò del mare non ferma in porto

Continuano i disagi legati al Metrò del Mare a Castellabate. Dopo gli ultimi inconvenienti dei giorni scorsi, anche questa mattina, il mezzo non ha effettuato la sua fermata presso il porto turistico di San Marco, nonostante il servizio risulti attivo. Questa volta il metrò, giunto sul posto, ha provato diverse volte ad attraccare al molo senza, però, riuscirci. Così, è ripartito per la sua regolare tratta nelle altre fermate del Cilento, fino a concludere la sua corsa a Capri-Napoli.

Cosa è accaduto

Si tratta ormai del secondo giorno consecutivo in cui il metrò del mare non permette ai bagnanti di salire a bordo. La situazione ora resta da monitorare, perché a lungo andare c’è il rischio che il servizio possa anche saltare a Castellabate. La problematica principale, riguarda la difficoltà di accesso al porto per via di un pescaggio maggiore del mezzo marino rispetto al fondale presente. A stretto giro, si attendono novità definitive riguardo la questione.

La situazione

Si ricorda che il porto di San Marco di Castellabate, a differenza di quello di Agropoli, ha attenuto il benestare per l’attracco del metrò del mare dopo le opportune prove svolte nei giorni scorsi. Nonostante ciò, però, il servizio non è mai partito del tutto per degli inconvenienti dovuti all’infrastruttura, aumentando le polemiche da parte dei bagnanti. Tra ritardi e inconvenienti, prosegue la negativa estate del tanto atteso metrò del mare in Cilento