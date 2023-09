Castellabate in ricordo del Sommergibile Velella ad 80 anni dalla tragedia: le iniziative

A Castellabate è sempre vivo il ricordo di quegli eventi che hanno forgiato la storia e l’identità di un intero territorio. Era il 7 settembre del 1943, il Sommergibile Velella, affondava a largo di Punta Licosa causando la morte di 52 giovani vite. Da quel giorno, ogni anno, sono diverse le iniziative che vengono messe in atto per commemorare i marinai che persero la vita in quella tragedia. Ieri mattina, presso il Comune di Castellabate, si è tenuto un importante incontro con il comandante QGM NAPOLI Marina Militare Aniello Cuciniello, in visita ufficiale proprio in occasione dell’80esimo anniversario dell’affondamento.

L’incontro

L’appuntamento di ieri, ha visto la partecipazione e la presenza anche dell’A.N.M.I. sezione di Santa Maria di Castellabate gruppo Caduti Sommergibile Velella e il suo Presidente Francesco Schiavo per salutare il sommergibilista Cuciniello. L’incontro ha dato modo di ricordare, ancora una volta, un episodio che deve continuare a tramandarsi di generazione in generazione.

Appuntamento al 9 settembre

Nel ricco calendario di eventi per i festeggiamenti dei 900 anni di Castellabate, il 9 settembre, proprio presso il porticciolo di Punta Licosa, si terrà la drammatizzazione storica del Velella. Immagini, musica e voci racconteranno questo importante pezzo di storia per tutta la comunità. Sotto la direzione artistica di Gaetano Stella, l’appuntamento è fissato per le ore 20.