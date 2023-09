Castelcivita, c’è un topo a scuola: Istituto Comprensivo chiude per due giorni subito dopo la riapertura

La sede dell’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita, sita in via San Francesco, nel comune di Castelcivita, chiuderà per due giorni. Gli alunni potranno rientrare in classe solo a partire da lunedì 18 settembre e questo perché dopo la riapertura della scuola, avvenuta solo ieri secondo la data indicata dal calendario scolastico regionale, nei corridoi di uscita dell’edificio scolastico è stato avvistato un roditore.

L’avvistamento ha messo in allarme la comunità scolastica che ha comunicato, tramite una nota firmata dalla dirigente Dorotea Odato, l’accaduto al comune.

Le operazioni di disinfestazione e di derattizzazione

L’Ente, guidato dal sindaco Antonio Forziati, ha immediatamente predisposto la chiusura del plesso per permettere le operazioni di disinfestazione e di derattizzazione.

“Considerato che il problema segnalato, se non attenzionato, può degenerare è urgente, onde prevenire l’insorgere di eventuali infestazioni nei vari locali della scuola e per tutelare la salute pubblica, chiudere i locali scolastici per almeno ventiquattro ore” si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino.

L’ordinanza

La scuola resterà chiusa, dunque, a partire dal giorno 15 settembre e fino al 17 settembre quando rimarrà chiusa per l’intera giornata.

L’ordinanza è stata già pubblicata sull’albo pretorio dell’ente e sull’home page del sito istituzionale del comune affinché tutti possano prenderne visione, il sindaco ha provveduto ad inoltrarla alla dirigente scolastica, alla Polizia Municipale e al Comando della Stazione dei Carabinieri.