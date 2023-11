Castel San Lorenzo, ricostituito il Forum dei Giovani

A Castel San Lorenzo è stato ricostituito il Forum dei Giovani. Sono ben undici i giovani residenti che hanno deciso di far parte dell’importante organismo ossia Andrea Brenca, Cosimo Cammardella, Adiutore Marusso, Alessandro Marsico, Cosimo Bosco, Massimo Capozzolo, Gianluigi Peduto, Elvira Mucciolo, Donatella Passaro, Noemi Brenca ed Elena Accarino. La presidenza è stata affidata ad Andrea Brenca.

Le prime dichiarazioni

“Il nostro impegno è lavorare insieme per affrontare le questioni che più ci toccano da vicino, promuovendo inclusione, sostenibilità e partecipazione attiva. Sarà un anno pieno di idee e speriamo di riuscire a fare del nostro meglio” ha affermato Brenca appena eletto. I giovani del comune, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, si stavano organizzando già da tempo per riattivare il Forum in modo da rendersi cittadini attivi e partecipi, capaci di offrire il loro contributo per lo sviluppo del paese e per la promozione delle varie iniziative svolte sul territorio.

L’impegno del Forum sul territorio

Le attività del Forum dei Giovani di Castel San Lorenzo, in seguito alla pandemia da Covid-19, avevano subito un forte rallentamento, ora, la nuova organizzazione, si impegnerà per portare avanti diversi progetti di interesse collettivo.