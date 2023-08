Caselle in Pittari: un concorso per l’attribuzione di borse di studio in memoria di Beatrice Caputo

L’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari per onorare la memoria della giovane Beatrice Caputo, prematuramente scomparsa nell’anno 2021, ha approvato un bando di concorso per l’assegnazione di Borse di Studio al merito scolastico, in favore degli studenti che nell’anno scolastico 2022/23 abbiano frequentato la classe 3^ dell’istituto Comprensivo “Teodoro Gaza” di Caselle in Pittari – scuola superiore di I° grado e degli studenti residenti nel Comune di Caselle in Pittari che nell’anno scolastico 2022/23 abbiano frequentato le scuole secondarie di secondo grado e abbiano conseguito il diploma.

I requisiti

Possono beneficiare delle borse che, nell’anno scolastico 2022-2023, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:

a) STUDENTI FREQUENTANTI L’ISTITUTO “TEODORO GAZA” DI CASELLE IN PITTARI –SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Possono presentare domanda gli studenti che, nell’anno scolastico 2022/2023, abbiano frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto comprensivo “Teodoro Gaza” di Caselle in Pittari e che abbiano ottenuto una specifica votazione.

b) STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO

Possono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di Caselle in Pittari che, nell’anno scolastico 2022/2023, abbiano frequentato la classe V^ della scuola secondaria di II° grado e che abbiano ottenuto una specifica votazione.



Modalità di presentazione delle domande

Gli studenti e i genitori di studenti minorenni che intendono concorrere all’assegnazione delle suddette borse di studio dovranno presentare una domanda, redatta in carta libera e resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che dovrà indicare:

In caso di studente maggiorenne il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo dello studente oppure, in caso di studente minorenne, il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo del genitore (o chi ne fa le veci) richiedente;

la richiesta di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio;

l’istituto scolastico frequentato e classe;

il voto finale conseguito al termine dell’anno;

la firma del richiedente.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:

a) documento della scuola che attesti la votazione finale conseguita;

b) fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;

Il presente bando e gli Allegati Modelli per la presentazione della domanda di finanziamento sono pubblicati sul sito del Comune di Caselle in Pittari, al link www.comune.caselleinpittari.sa.it

I termini

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo gli allegati Modelli, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 14 Agosto 2023 in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.caselleinpittari@asmepec.it, o in alternativa mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente.



Le modalità di assegnazione

Il Responsabile del Settore Amministrativo dopo la scadenza della presentazione delle istanze tenendo conto del punteggio relativo al merito scolastico redigerà due distinte graduatorie:

1) classe terza Scuola Secondaria di Primo Grado

2) classe quinta Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Caselle in Pittari.



La storia di Beatrice

Alla giovane fu diagnosticata una forma di leucemia quando aveva 3 anni: un ostacolo che sembrava superato, almeno in apparenza, in seguito ad un intervento di trapianto del midollo, Beatrice aveva così ripreso la sua vita. In un secondo momento, però, ha cominciato ad accusare dei forti dolori nella zona toracica che, dopo gli opportuni esami del caso, hanno condotto i medici a diagnosticarle un sarcoma. Dopo una lunga battaglia Beatrice, a soli 17 anni, ha perso la vita. Un duro colpo per la comunità di Caselle in Pittari e per l’intera provincia di Salerno che fino all’ultimo aveva sperato in un lieto fine.