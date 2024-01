Capaccio Paestum: le parole del sindaco Alfieri e Antonio Costantino al convegno Confagricoltura | VIDEO

È andato in scena all’Hotel Savoy a Capaccio Paestum, il convegno “Dal Principio al principio – Come conciliare tutela dell’ambiente, efficienza in zootecnia e sviluppo in agricoltura” della Confagricoltura Salerno in collaborazione con Rienergy.

All’evento molta affluenza, presente anche Franco Alfieri il sindaco del comune capaccese.

Ascoltiamo proprio le sue parole e quelle di Antonio Costantino il Presidente di Confagricoltura Salerno.