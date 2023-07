Campagna: la scuola calcio LudiSport trasferisce tre piccoli calciatori alla Salernitana Calcio

Grande soddisfazione per tutti: mister, genitori e piccoli campioni.

Ore importanti e piene di gioia, infatti, quelle che si stanno vivendo presso la Scuola Calcio LudiSport Campagna per i trasferimenti dei calciatori Vincenzo Di Maio classe 2013, Corrado Lembo e Giuseppe Adelizzi classe 2014 alla Salernitana Calcio 1919.

Nessun risultato si ottiene se non con grande spirito di perseveranza ed una stretta collaborazione con le famiglie degli allievi minorenni, materiale umano su cui poter lavorare in nome di valori positivi.

Grandissima soddisfazione per lo staff dirigenziale guidato da Maurizio e Daniele Solimeo e da tutta la compagine sportiva e dirigenziale, fino ai mister e agli accompagnatori.

I commenti

“Un grande merito va sicuramente al mister Cosimo Vitale che è riuscito in questi anni a trasmettere sentimenti belli che vanno oltre al calcio ad un pallone e che sono allenamento, motivazione, preparazione, dedizione, studio, sacrificio. Tutti i suoi ragazzi, con passione e professionalità e spirito di sacrificio, quotidianamente mantengono alto l’impegno della compagine sportiva cara allo staff dirigenziale partendo dai fratelli Maurizio e Daniele Solimeo”.

Ludisport, non solo calcio

“Prendere un bambino all’età di cinque anni, crescerlo, educarlo e seguirlo in un percorso non facile e dopo tanti sacrifici, vederlo calcare campi di società professionistiche, è motivo di orgoglio per tutti noi, dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto dal punto di vista personale, perché dopo tanti anni si instaurano dei rapporti che vanno aldilà del calcio”, dicono dalla LudiSport.