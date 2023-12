Calciomercato serie D: arrivano rinforzi per le Cilentane

Gelbison e Santa Maria sono molto attive sul mercato, infatti per entrambe gli obiettivi stagionali si sono allontanati. Porte girevoli a Vallo della Lucania, i Rossoblù nelle scorse 48 ore hanno rescisso il contratto dell’estremo difensore Elia Cirillo e hanno tesserato il Giuseppe Cervellera.

Un nuovo under per mister Erra

Nella scorsa conferenza mister Erra ha esplicitato la dua intenzione di cambiare modulo. Si prevedevano, dunque, nuovi innesti per quanto concerne i calciatori di movimento. È stato ufficializzato da poco l’arrivo di Daniel Ferrante. Il classe 2005, scuola Bologna, può ricoprire sia il ruolo di centrale di centrocampo che quello di trequartista. “Ringrazio il Presidente Puglisi per aver creduto nelle mie potenzialità. Sono pronto a scendere in campo e a dare il mio contributo al progetto rossoblù. Sarà un onore per me indossare la maglia di una società storica”. Ha dichiarato il neoacquisto dei Leoni.

Un colpo in attacco per Santa Maria

La poca prolificità del reparto offensivo in zona goal è stato uno dei talloni d’Achille dei Giallorossi, in questa prima parte di stagione. La società ha deciso di regalare a moster Rogazzo le prestazioni di Giuseppe Tedesco. Il centravanti di Altamura è un classe 97′, predilige l’uso del piede sinistro ed è una classica punta di peso. Nell’ultima stagione Tedesco ha giocato al Prato, ma ha collezionato ben 131 presenza nel girone H. “Sono davvero contento di poter abbracciare questo progetto. Mi metterò subito a disposizione del mister e dei miei compagni, per dare una mano”. Queste le prime parole di Tedesco in maglia giallorossa.