Cade da una finestra della Rsa, muore 67enne

Una donna è morta dopo essere precipitata dalla finestra della Rsa dove era ospitata. L’episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica a Salerno. Da chiarire le cause del decesso, ma potrebbe essersi trattato anche di suicidio.

Cade dalla finestra, il caso

Stando alle ricostruzioni a fare la scoperta sono stati gli operatori della struttura residenziale per anziani. Quando sono entrati nella stanza hanno trovato la finestra aperta. Si sono affacciati, ed hanno scoperto che il corpo della donna era esanime al suolo, proprio a pochi passi dall’ingresso della struttura.

Immediati i soccorsi, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento anche di un’ambulanza rianimativa. Il medico del 118 non ha potuto far altro che costatare il decesso.

Le indagini

Presenti anche i carabinieri salernitani che hanno effettuato gli accertamenti di rito per comprendere l’accaduto, ma sembrerebbe che la donna avesse problemi di natura psicologica. Per questo i familiari non avrebbero pensato di presentare una denuncia.

La vittima era originaria del napoletano. La salma è stata già liberata consegnata ai familiari al fine di poter organizzare le esequie.