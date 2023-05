Bus sostitutivo per la rete ferroviaria Sicignano degli Alburni-Atena Lucana-Lagonegro: la richiesta dal Comune di Sicignano

Il comune di Sant’Arsenio ha richiesto alla Regione Basilicata, con la delibera n.60 del 18/04/2023, l’attivazione di un servizio sostitutivo con autobus Trenitalia per la rete ferroviaria Sicignano degli Alburni – Atena Lucana – Lagonegro.

Questa richiesta è stata motivata dalla necessità di consentire il raggiungimento della stazione di Sicignano degli Alburni da parte dei cittadini del Vallo di Diano-Tanagro-Alburni e della Basilicata Meridionale.

Potenziare le corse con quattro corse giornaliere

La stazione ferroviaria di Sicignano degli Alburni rappresenta uno snodo fondamentale del trasporto su ferro per centinaia di pendolari che ogni giorno raggiungono i grandi centri urbani da tutto il comprensorio del Vallo di Diano-Tanagro, Alburni e della Basilicata Meridionale. La stazione è inoltre ubicata nelle vicinanze dello svincolo autostradale Sicignano-Potenza, lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dal quale inizia il raccordo autostradale RA05 per Potenza.

Circa 4 anni fa, il Ministero dei Trasporti ripristinò le 4 fermate giornaliere presso la stazione di Sicignano degli Alburni, dei treni Intercity percorrenti la tratta Taranto-Metaponto Potenza-Napoli-Roma. Questo ha garantito un servizio di trasporto di notevole interesse per tutto il territorio circostante. Tuttavia, la stazione di Sicignano degli Alburni necessita di ulteriori interventi per garantire un servizio efficiente e completo.

La richiesta del Comune di Sant’Arsenio

In particolare, la giunta comunale di Sant’Arsenio chiede l’attivazione di un servizio sostitutivo con autobus Trenitalia con 4 corse giornaliere, di cui due corse di minibus in coincidenza, garantita e protetta, con le due fermate dei Treni Intercity diretti a Roma e due corse di minibus in coincidenza, garantita e protetta, con le due fermate dei Treni Intercity, in arrivo da Roma, sulla relazione: Sicignano degli Alburni- Atena Lucana- Lagonegro.

La Regione Basilicata ha già attivato un servizio sostitutivo simile per il collegamento con Intercity e Frecciarossa sulla relazione: Nova Siri-Scanzano-Policoro-Metaponto. Pertanto, la richiesta del comune di Sant’Arsenio sembra del tutto legittima.

Gli interventi in programma

Inoltre, la giunta comunale di Sant’Arsenio ha chiesto di affrettare i lavori presso la stazione di Sicignano degli Alburni, da parte di R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana), che prevedono l’innalzamento dei marciapiedi per rendere possibile l’attivazione della fermata del Frecciarossa 1000, finanziato dalla Regione Basilicata, circolante sulla relazione Taranto-Metaponto-Potenza-Milano-Torino.

Da qui la richiesta che segue quella avanzata anche da altri comuni del comprensorio, di attivazione, da parte della Regione Basilicata e di richiedere al Presidente della Regione Basilicata di sollecitare R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana per il completamento dei lavori previsti.