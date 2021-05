Bus sostitutivi Trenitalia ritornano nel piazzale della stazione di Battipaglia

«La Direzione Regionale di Trenitalia, dando seguito alle istanze degli utenti ed alle mozioni inoltrate dal Consiglio Provinciale e da varie Amministrazioni Comunali, ha modificato l’attuale punto di fermata dei bus del servizio sostitutivo, riportando la stessa nel piazzale antistante la Stazione di Battipaglia a datare dal 17 Maggio 2021». A renderlo noto il Comitato Pendolari del Vallo di Diano che chiedeva modifiche alle fermate dei bus sostitutivi per la tratta Lagonegro – Battipaglia – Napoli.

L’orario di partenza ed arrivo dei bus potrà variare in funzione delle condizioni di traffico. I bus non effettuano il servizio di trasporto di bici al seguito e non sono ammessi cani di media e grossa taglia.

I viaggiatori sono ammessi limitatamente alle disponibilità dei posti ed alla vigente normativa covid-19 Il servizio per ogni corsa sarà svolto da una coppia di minibus.

«Si chiude in maniera positiva una vicenda che aveva arrecato molti disagi e che aveva determinato una forte perdita di utenti”, fanno sapere dal Comitato che “ringrazia i rappresentanti delle istituzioni locali, provinciale e regionale, nonché le aziende preposte alla programmazione ed erogazione del servizio, per la sensibilità dimostrata nelle risoluzione della problematica”.