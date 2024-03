Battipaglia piange Luigi Spera: imprenditore impegnato nel sociale con la passione per la politica

Una comunità sconvolta e attonita. Dolore e disperazione a Battipaglia. Un improvviso malore ha strappato alla vita terrena e ai suoi affetti più cari Luigi Spera, 46 anni, marito, papà di 4 bambini, non c'è più. Benvoluto da tutti, impegnato nel sociale e in opere di solidarietà, sportivo con la passione per la politica, un ragazzo brillante e gioioso, un professionista nel settore delle intermediazioni immobiliari con numerose sedi sul territorio provinciale.

Comunità sconvolta e attonita

Luigi lascia la moglie e i suoi quattro bambini, la madre e la sorella Annalisa giornalista salernitana e attivista per le politiche ambientali a Battipaglia.

Il cordoglio

Un risveglio drammatico per la comunità battipagliese. Dolore e disperazione sono i sentimenti comuni.