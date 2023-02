Aumentano gli iscritti a scuola, Comune amplia il Plesso Scolastico

Molti piccoli comuni, a causa dello spopolamento, vivono anche il problema del dimensionamento scolastico, che comporta un taglio di sedi e personale. Un tema al centro del dibattito politico considerato che il governo vorrebbe ridurre il numero di studenti necessari per mantenere l’autonomia scolastica. Ciò metterà a rischio diversi istituti, soprattutto nelle aree interne del Cilento, dove a causa della riduzione degli abitanti calano anche gli iscritti a scuola.

La situazione a Perito

Appare in controtendenza rispetto a questo dato la situazione del Comune di Perito che per il prossimo anno scolastico prevede addirittura un aumento della popolazione scolastica presso la Scuola Primaria in Ostigliano; per questo si rende necessario l’ampliamento del Plesso Scolastico con almeno una nuova aula.

I lavori in programma

Il Comune di Perito, guidato dal sindaco Carlo Cirillo, ha approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di “ampliamento Scuola per l’Infanzia e Primaria alla frazione Ostigliano”, per un importo complessivo di euro 160.000,00 di cui € 120.000,00 per lavori ed € 40.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

L’Amministrazione Comunale di Perito ha scelto di intervenire ritenendo indispensabile la presenza della Scuola per la sopravvivenza della Comunità stessa.