Arriva Gennaio: curiosità, notizie e proverbi del nuovo mese

Arriva Gennaio, il primo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano, con i suoi 31 giorni che lo posizionano nella prima metà dell’anno civile.

Il nome Gennaio

La denominazione “gennaio” ha origine dal dio romano Giano (Ianuarius), divinità associata alle porte e ai ponti, ma simboleggiante in generale ogni fase di transizione e cambiamento. Infatti, gennaio apre le porte al nuovo anno, segnando l’inizio di un nuovo ciclo.

Il calendario romano originale, composto da 304 giorni, considerava l’inverno come un periodo senza mesi. Fu Numa Pompilio a introdurre gennaio e febbraio, portando l’anno a una parità con l’anno solare. La riforma giuliana del 46 a.C. allineò il primo giorno del mese con il Capodanno, anche se questo ordine non è stato costantemente mantenuto nel corso dei secoli. Nel Medioevo, ad esempio, il primo giorno dell’anno poteva variare tra il 1° marzo (come nella Repubblica di Venezia) e il 1° settembre (nell’Impero d’Oriente e in Russia), una pratica che perdurò fino al XVIII secolo. Gennaio conclude i festeggiamenti del Natale cristiano con l’Epifania, celebrata il 6 gennaio.

Curiosità del mese

Tra le curiosità di gennaio, nell’emisfero boreale rappresenta l’equivalente stagionale di luglio nell’emisfero australe, e viceversa. Negli anni non bisestili, gennaio inizia con lo stesso giorno di ottobre. Il granato è la pietra del mese, mentre il fiore del mese può essere il garofano o il Galanthus.

I tre giorni finali di gennaio sono noti come i “giorni della merla“.

Il 12 gennaio 1927 segna l’inizio della vita legale della provincia di Brindisi, parte del progetto di suddivisione della provincia di Terra D’Otranto di Mussolini. L’annuncio ufficiale al podestà di Brindisi venne fatto il 6 dicembre 1926, e la provincia fu istituita con il R.D.L. del 2 gennaio 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno l’11 gennaio.

Proverbi