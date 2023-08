Arrestato passeggero del treno a Battipaglia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

In data 31 luglio, un passeggero del treno è stato arrestato a Battipaglia dagli agenti del Commissariato locale. L’uomo, identificato come S.S., è stato tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per interruzione di pubblico servizio. Tutto è iniziato quando il capotreno gli ha chiesto di scendere alla Stazione Ferroviaria di Battipaglia poiché l’uomo risultava essere sprovvisto del titolo di viaggio. Secondo l’ipotesi accusatoria, questa richiesta ha fatto scattare una reazione incontrollata da parte di S.S., che è andato in escandescenza.

Il provvedimento delle forze dell’ordine

Le autorità hanno dovuto intervenire per calmare la situazione, ma il passeggero ha opposto resistenza e ha causato lesioni a uno dei pubblici ufficiali presenti. Questo comportamento ha portato all’arresto immediato di S.S.

L’episodio ha provocato momenti di tensione e ha interrotto il regolare svolgimento del servizio ferroviario nella zona. Le autorità stanno investigando ulteriormente sull’incidente e sulle motivazioni che hanno portato il passeggero a tale comportamento aggressivo.