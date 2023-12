Aquara: l’associazione “Tersicore” organizza una gara di dolci natalizi

L’associazione culturale “Tersicore” di Aquara, anche quest’anno, ha indetto il concorso denominato “Un dolce Natale Aquarese 2023”. Si tratta di una vera e propria gara culinaria al termine della quale sarà premiato il dolce tipico ritenuto più buono. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di stimolare i cittadini a portare avanti le tradizioni del luogo e far conoscere i dolci natalizi tipici di Aquara.

L’iniziativa

Alla gara, che prevede un premio a sorpresa per il vincitore o la vincitrice, saranno ammessi solo ed esclusivamente i dolci artigianali realizzati in ambito domestico. Non sarà possibile partecipare con dolci preparati da pasticcerie, bar e laboratori.

L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro il 22 dicembre e gli interessati potranno rivolgersi direttamente ai soci dell’associazione organizzatrice.

La gara

I dolci in gara dovranno essere riposti in un contenitore usa e getta che riporti il nome della preparazione e la lista degli ingredienti utilizzati e dovranno essere consegnati dalle ore 18:30 alle ore 19:30 del 4 gennaio 2024 presso il centro culturale “Fioravante Serraino” di Aquara.

Le preparazioni saranno presentate, in forma anonima alla giuria che, solo al termine della gara, renderà noto il nome del vincitore dopo aver assegnato un voto che andrà da 1 a 10 alle varie presentazioni, giudicate tenendo conto sia del gusto, sia della difficoltà di realizzazione.