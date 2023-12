Altavilla Silentina, auto danneggiata da vandali nel giorno di Natale

Aveva parcheggiato la sua auto per un’ora, nel giorno di Natale, in un’area di sosta pubblica di Altavilla Silentina, l’ha ritrovata piena di graffi e tutto lascia pensare ad un mero gesto vandalico. A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato B. D. S., originario del posto. Nel mese di settembre, in un parcheggio vicino, l’auto del fratello era stata distrutta da ignoti che ne avevano frantumato i vetri.

La ricostruzione

A quanto pare sono diversi i cittadini che, dopo aver lasciato le loro auto nei parcheggi pubblici della zona, hanno lamentato di averle ritrovate danneggiate.

I residenti chiedono maggiori controlli

I residenti si sono detti esausti dinanzi a tale situazione e continuano a chiedere, alle autorità competenti, maggiori controlli e l’incremento dei dispositivi di videosorveglianza.