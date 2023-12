Altavilla Silentina, l’amministrazione incontra i commercianti per discutere della localizzazione e della gestione del mercato

L’amministrazione comunale di Altavilla Silentina, guidata dal sindaco, Francesco Cembalo, ha pensato di dislocare il mercato, che da un po’ di tempo si tiene presso la centrale piazza Umberto I, durante le festività natalizie. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che le prossime domeniche, giorno in cui ad Altavilla Silentina si tiene il mercato settimanale, saranno nei giorni 24 e 31 dicembre, ossia nei giorni della vigilia di Natale e della vigilia di Capodanno, periodi in cui la piazza in cui si tiene il mercato è molto affollata e tutta l’area è molto trafficata.

La scelta

La scelta è stata condivisa anche dai commercianti della zona che, di concerto con gli amministratori, hanno stabilito che il 24 e il 31 dicembre il mercato settimanale si terrà presso la piastra parcheggio sita a valle di via Roma.

L’amministrazione comunale e i commercianti del capoluogo si sono incontrati, nei giorni scorsi, proprio per discutere della localizzazione del mercato non solo nei giorni delle festività natalizie.

L’incontro

La riunione si è tenuto presso l’auditorium “Antonio Casagrande”: “Alcuni commercianti, quattro nello specifico, hanno chiesto di verificare la possibilità di riportare il mercato nella vecchia piastra parcheggio, anche se non hanno voluto esprimere tale volontà con uno specifico voto. Sedici commercianti si sono detti favorevoli alla delocalizzazione del mercato in piazza Umberto I, ma con la richiesta di verificare, attraverso tavoli tecnici, la possibilità di migliorarlo magari creando dei parcheggi con disco orari e liberando la strada che scende giù verso la foresta o portando la parte alimentare del mercato sulla nuova piazzetta della piastra parcheggio, due commercianti si sono astenuti dall’esprimere pareri” hanno fatto sapere dalla casa comunale dopo la riunione.

Gli amministratori altavillesi, dal loro canto, si sono impegnati ad attivarsi per il miglioramento della gestione del mercato settimanale.