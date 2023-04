Al via le iscrizioni per il 9°Contest Fotografico dedicato a Maria Dorotea Di Sia

Il 10 luglio 2023 si svolgerà il Dorothy Dream Day presso Casa Stella a San Giovanni a Piro. In occasione di questo evento, si terrà il 9° Contest fotografico sulla sicurezza stradale ed in memoria delle vittime della strada. Il tema di quest’anno sarà “La strada che porta a te, perdersi e ritrovarsi in un ricordo”.

Come partecipare

Per partecipare, è necessario inviare la propria visione di sicurezza in uno scatto, oltre ad una breve biografia, all’indirizzo doroty-dream@hotmail.com entro e non oltre il 1° luglio 2023. Il concorso è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono condividere la propria creatività e sensibilità verso la sicurezza stradale.

I premi in palio

Il 9° Contest fotografico sulla sicurezza stradale ed in memoria delle vittime della strada offre la possibilità di vincere un breve soggiorno per due persone nei primi giorni di agosto, per vivere e conoscere la memoria di Casa Stella ed il blu del Cilento. Inoltre, il secondo premio sarà uno scatto della fotografa Silvia Amodio, documentarista che ha operato scelte espressive che coniugano etica ed estetica per affrontare temi complessi come la diffusione dell’Aids in Sudafrica, la pedofilia clericale, i bambini lavoratori in Perù, l’albinismo e la malnutrizione in Burkina Faso.

Il direttore artistico del contest

Il direttore artistico del 9° Contest fotografico sulla sicurezza stradale ed in memoria delle vittime della strada è Carmine Sabbatella, scultore e ricercatore artistico. Grazie alla sua esperienza nel mondo dell’arte, Sabatella saprà valutare al meglio le opere partecipanti e scegliere i vincitori.