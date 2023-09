Al via la “rivoluzione” negli ospedali salernitani: in arrivo nuovi direttori

La “rivoluzione” ai vertici degli ospedali dell’Asl Salerno è pronta a partire: l’Azienda sanitaria di via Nizza guidata dal manager Gennaro Sosto, infatti, ha “promosso” 67 domande in totale per i vari bandi avviati nel mese d’aprile per la direzione medica degli ospedali dell’intero territorio salernitano.

Numero e tipologie di candidature

Tante candidature – molte multiple, per più nosocomi che consentiranno così di definire le “nuove guide” delle strutture sanitarie della provincia. Alla scadenza della presentazione della documentazione fissata per lo scorso 13 luglio, dunque, in tanti si sono fatti avanti per guidare gli ospedali salernitani.

Nomi noti della Sanità salernitana

E spiccano diversi nomi “noti” della Sanità salernitana. Come quello di Vincenzo De Paola, già direttore sanitario del “Ruggi” di Salerno subito dopo il pensionamento di Angelo Gerbasio. Ma pure le candidature di Aristide Tortora, responsabile dell’Unità Operativa di Prevenzione e Protezione dell’Asl e già direttore sanitario del presidio ospedaliero “Curto” di Polla; Nicoletta Voza, attuale facente funzioni del Dea di Battipaglia-Eboli-Roccadaspide; Rocco Mario Calabrese, per lungo tempo manager degli ospedali di Sapri e Sarno che di recente ha avuto un incarico in Lucania; Luigi Mandia, responsabile del presidio di Polla fino allo scorso giugno di prima del trasferimento in Calabria.

Candidature per i singoli ospedali

Nel dettaglio, sono 11 le domande ammesse per la direzione del Dea Vallo-Agropoli: Gaetano Aprea, Giuseppe De Filippis, Vincenzo De Paola, Teresa De Pascale, Adriano De Vita, Gerardo Liguori, Giovanni Nicoletti, Alessandra Piro, Rosa Santarpia, Pasquale Vastola, Nicoletta Voza.

Per la direzione medica del Dea di Pagani – Nocera-Scafati, attualmente sotto l’egida di Maurizio D’Ambrosio, sono state presentate e hanno superato il primo “taglio” le domande presentate da dieci professionisti: Gaetano Aprea, Raffaella Buonocore, Giuseppe De Filippis, Vincenzo De Paola, Gerardo Liguori, Giuseppe Lombardi, Alessandra Piro, Rosa Santarpia, Aristide Tortora, Nicoletta Voza.

Dieci curriculum promossi anche per la direzione del “San Francesco D’Assisi” di Oliveto Citra attualmente guidato da Gerardo Liguori: si tratta di quelli di Aprea Gaetano, Raffaella Buonocore, Giuseppe De Filippis, Vincenzo De Paola, Gerardo Liguori, Alessandra Piro, Rosa Santarpia, Aristide Tortora, Pasquale Vastola, Nicoletta Voza.

Per quanto riguarda la direzione del presidio “Immacolata” di Sapri, attualmente guidato da Antonio Claudio Mondelli, sono stati promossi i profili di 11 candidati: Gaetano Aprea, Rocco Mario Calabrese, Giuseppe De Filippis, Vincenzo De Paola, Gerardo Liguori, Luigi Mandia, Giovanni Nicoletti, Alessandra Piro, Rosa Santarpia, Pasquale Vastola, Nicoletta Voza.

E sono 11 anche i curriculum promossi per la guida del Dea di Eboli-Battipaglia-Roccadaspide, retto dalla facente funzioni Nicoletta Voza dopo l’addio di Mario Minervini: si tratta di quelli di Gaetano Aprea, Raffaella Buonocore, Rocco Mario Calabrese (già in passato manager della struttura), Giuseppe De Filippis, Vincenzo De Paola, Gerardo Liguori, Luigi Mandia, Alessandra Piro, Rosa Santarpia, Aristide Tortora, Nicoletta Voza.