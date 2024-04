Atto Aziendale ASL Salerno nel PO di Oliveto Citra: Accolte le prime proposte della FP CGIL

Si è tenuto presso il Presidio Ospedaliero di Oliveto Citra, l’incontro che la FP CGIL Salerno ha avviato ormai da tempo per condividere e discutere con gli addetti ai lavori di osservazioni e proposte, problematiche ed esigenze.

Confronto per l’atto aziendale

E prosegue dunque il ciclo di assemblee sindacali con i lavoratori dell’Asl Salerno per elaborare in maniera condivisa le osservazioni alla proposta di Atto aziendale da presentare alla Direzione strategica dell’ASL Salerno entro l’8 aprile, sulle quali saranno chieste convergenza alla cittadinanza, ai rappresentanti territoriali e alla Regione Campania.

La posizione del sindacato

In assemblea i dirigenti sindacali hanno riferito che, da una parte, «sono state ascoltate le proposte dell’FP CGIL: si rafforza la filiera dell’emergenza con la istituzionalizzazione dell’OBI in P.S., dei posti letto di Cardiologia e di alta intensità, e del servizio di Gastroenterolgia e si potenzia la vocazione di eccellenza chirurgica e orto-traumatologica» e dall’altra «al netto della perdita della “previsione” di posti letto (dai 92 a 82), c’è il mancato potenziamento della Terapia del dolore, una eccellenza che è spoke di II livello regionale, e soprattutto la perdita di Riabilitazione, indispensabile data l’alta prevalenza di anziani fragili nella zona, e quindi la prevalenza di co-morbilità, scompenso cardiaco e cerebrovasculopatie con esiti – peraltro, il PO di Oliveto Citra rimane spoke per la rete Ictus – meritevoli di riabilitazione e presa in carico delle fragilità, pure data la presenza della UO di Chirurgia, capofila provinciale nelle patologie oncologiche dell’età geriatrica (es. cancro del Colon) e della UO di Ortopedia orientata alla Orto-Geriatria, come per le fratture di femore e protesi di anca. Inoltre, chiederemo l’istituzionalizzazione del servizio di Uro-Andrologia le cui ricerche sulle relazioni tra inquinamento, stile di vita e salute riproduttiva, sono un fiore all’occhiello dell’ASL».



Antonio Capezzuto, Segretario Generale CGIL FP Salerno, Massimiliano Voza, Coordinatore Medici ASL FP CGIL FP Salerno e Domenico Vrenna, Responsabile Sanità Area Sud Salerno proseguono con gli incontri sul territorio e restano accanto agli addetti ai lavori e al comparto sanitario locale.