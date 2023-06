Al santuario di Novi Velia la prima messa di Mons. Calvosa

Domenica 25 giugno monsignor Vincenzo Calvosa, nuovo vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, celebrerà la santa essa presso il Santuario del Sacro Monte di Novi Velia. Il titolare della diocesi è molto devoto alla madonna del Monte e ha deciso di votarsi a lei per le preghiere di inaugurazione del suo incarico.

Domenica 25 celebrazione a Vallo della Lucania

La cittadina è in fermento da settimane per l’arrivo dell’episcopo. L’attesa sta per terminare: sabato prossimo, 24 giugno, la prima celebrazione, che si terrà preso la cattedrale di Vallo della Lucania, alle ore 18. L’occasione è la solennità della nascita di San Giovanni Battista. L’eucarestia verrà distribuita in Piazza Vittorio Emanuele. Si prevede un afflusso enorme di fedeli da tutto il Cilento e non solo.

Il 29 giugno Calvosa sarà ad Agropoli per i patroni San Pietro e Paolo.

Monsignor Calvosa ha già conquistato i cuori dei Cilentani

Il neo vescovo è stato capace di conquistare i Cilentani ancor prima dell’insediamento in Cattedrale. Infatti, molti fedeli, tra i quali un centinaio di parroci, sono accorsi lo scorso 3 giugno a Vallepiana Scalo, dove Calvosa è stato ordinato vescovo. Per l’occasione è stato necessario spostarsi in un anfiteatro, dato il numero enorme dei convenuti: si parla di oltre mille persone. Il racconto della propria scelta di mettersi al servizio di Dio, di una vocazione irresistibile e umile, ha colpito i presenti che hanno interrotto l’eloquio con copiosi applausi. Molti aspettano come un dono il nuovo titolare della Diocesi, che non farà rimpiangere Ciro Miniero, il cui ricordo resterà, comunque, indelebile nella memoria dei fedeli.