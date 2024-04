Agropoli: torna l’Half Marathon, l’immancabile appuntamento di primavera giunto alla 23esima edizione

Domenica 7 aprile torna l’Half Marathon, un appuntamento immancabile della primavera sportiva agropolese. L’Agropoli Half Marathon, giunta quest’anno alla ventitreesima edizione, prevede un percorso di 21,097 km, omologato e certificato dalla Fidal, con partenza ed arrivo su via Risorgimento, tra le suggestive bellezze di Agropoli e il fascino dell’Area Archeologica di Paestum.

Il programma

Saranno oltre 1.400 gli atleti ai nastri di partenza che provengono da tutta Italia. Prevista anche la Fit walking di 10 km non competitiva. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Agropoli, viene realizzata ormai da 23 anni dall’A.S.D. Atletica Libertas Agropoli di Roberto Funicello che può vantare di aver dato vita alla più “antica” Mezza Maratona della Campania insieme all’indimenticabile Pietro Mennea. Partenza alle ore 9.00 da via Risorgimento e dopo aver percorso il lungomare San Marco, la litoranea (SP 278) e aver effettuato il giro attorno alle mura del Parco Archeologico di Paestum, gli atleti fanno ritorno ad Agropoli, con arrivo allo stesso punto della partenza. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 12.00.

Le dichiarazioni

«Domenica – dichiarano il sindaco Roberto Mutalipassi e il consigliere con delega allo Sport Gennaro Russo – è in programma il secondo importante appuntamento della primavera agropolese all’insegna dello sport. Numerosi atleti partecipanti, provenienti da diverse regioni di Italia che si misureranno nel suggestivo percorso su strada tra Agropoli e Paestum. La passione muove migliaia di persone che, attraverso lo sport, hanno modo di conoscere la città per poi magari tornare a trovarci in periodi diversi. Quindi una occasione positiva anche dal punto di vista turistico in quanto fa giungere ospiti ad Agropoli in un periodo di bassa stagione».

«Sono soddisfatto – afferma l’organizzatore Roberto Funicello – di come stanno andando le iscrizioni, oltre 1.400 presenze su una distanza importante come la mezza maratona non è una cosa facile. E ci sarà anche la novità della 10 km non competitiva di Fit walking, specialità guidata e portata avanti con tanto entusiasmo dall’amico salernitano Mauro Russo. Questo vuol dire che abbiamo lavorato bene e che il Trofeo Pietro Mennea è ancora vivo e dopo 23 anni dalla sua nascita riesce a riunire nella nostra meravigliosa cittadina tantissimi runners, con al seguito amici e famiglie, che coloreranno con la loro presenza una bellissima domenica di inizio primavera».