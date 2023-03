Tutto pronto ad Agropoli per la XXII edizione dell’Half Marathon

Domenica al via la XXII edizione dell’Half Marathon: 1.500 atleti ai nastri di partenza Domenica 26 marzo torna l’atteso appuntamento con l’Half Marathon.

Un grande evento per la città di Agropoli

Il primo grande evento che apre alla primavera agropolese all’insegna dello sport. L’Agropoli Half Marathon, giunta quest’anno alla ventiduesima edizione, prevede come di consueto un percorso di 21,097 km, omologato e certificato dalla Fidal, con partenza ed arrivo su via Risorgimento, estremamente suggestivo tra le bellezze di Agropoli e il fascino dell’Area Archeologica di Paestum.

Saranno oltre 1.500 gli atleti ai nastri di partenza, molti quelli di élite, tra cui top runners. Gli atleti provengono da tutta Italia, ma non mancano quelli di provenienza estera.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Agropoli, venne ideata da Pietro Mennea ed è realizzata da A.S.D. Atletica Libertas Agropoli di Roberto Funicello.

Risulta la più “antica” Mezza Maratona della Campania, ma sempre nuova nella sua essenza e nel suo proporsi, con un percorso velocissimo, con partenza ed arrivo nella suggestiva cornice di Agropoli e giro attorno ai templi di Paestum, patrimonio UNESCO.

L’appuntamento

Sabato 25 marzo saranno consegnati i pettorali nell’Aula Consiliare del Comune di Agropoli. Lo start della gara, il 26 marzo, è previsto alle ore 9.00; la cerimonia di premiazione alle ore 12.00.

Testimonial di questa edizione è Antonietta Di Martino, vice campionessa mondiale di salto in alto.

«L’appuntamento di domenica con l’Half Marathon – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – è il primo di una serie di eventi del ricco cartellone della primavera di “Agropoli Città dello Sport” che a breve sveleremo. Un ventaglio ampio che spazia dall’atletica al basket, passando per la danza, il calcio, la pallavolo ed altro ancora.

Ogni fine settimana sarà contraddistinto da almeno un evento che porterà nella nostra città numerose persone tra atleti, accompagnatori e supporters. Insomma tante iniziative per una primavera ricca di sport in cui non ci si annoierà mai».

«Quest’anno – dichiara Roberto Funicello – raggiungiamo la 22esima edizione. Tutto cominciò nell’ormai lontano giugno del 2000 con la prima edizione, voluta dal grande Pietro Mennea che poi ne è diventato il testimonial fino al 21 marzo 2013, quando un brutto male se lo portò via prematuramente.

Oggi sono esattamente 10 anni senza Pietro Mennea, cittadino onorario della città di Agropoli.

Edizione che sarà salutata da una partecipazione cospicua di ben 1.500 atleti, dietro ai quali partirà inoltre una gara di 1 km non competitiva aperta alle famiglie».