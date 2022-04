Agropoli, torna l’Half Marathon. Al via anche i fratelli Leo

AGROPOLI. Con l’inizio della Primavera e la fine dello stato di emergenza, sul territorio agropolese tornano gli eventi sportivi. Si inizia domenica 3 Aprile con l’Half Marathon, la rinomata maratona cilentana. Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, il Presidente dell’Associazione Atletica Libertas Agropoli, insieme al suo staff consolidatosi negli anni, è pronto ad accogliere oltre mille atleti.

La partecipazione dei Fratelli Leo

Grande emozione per la partecipazione dei fratelli Leo, reduci dalla maratona di New York: Dario spingerà la carrozzina di Franco, per farlo correre sempre più veloce verso il traguardo.

Oltre ad essere una maratona inclusiva, dunque, l’Half Marathon con l’arrivo di numerosi utenti in Città, stimolerà il flusso turistico, fornendo beneficio alle diverse strutture ricettive. Dopo diversi anni dalla sua prima edizione la mezza maratona dedicata a Pietro Mennea si conferma uno degli eventi sportivi più attesi in città.

Agropoli Half Marathon. Le limitazioni alla circolazione

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della mezza maratona Agropoli – Paestum sono previste limitazioni alla circolazione lungo il percorso. Domenica 3 aprile, quindi, dalle 7 alle 15 è sospesa la circolazione in Piazza Martiri di Palermo, via Risorgimento, Lungomare San Marco e litoranea. Stop anche alla viabilità in tutte le zone che si intersecano con le strade del circuito.

In via Padre Giacomo Selvi, la Polizia Municipale ha disposto l’installazione di un impianto semaforico nel sottopasso ferroviario. Gli autobus dovranno utilizzare come percorso alternativo la Cilentana.