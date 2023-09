Agropoli, rischio allagamenti: Comune completa primi lavori in località Moio, ma i cittadini fanno da sé

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di due segmenti di via Piano delle Pere, situati nella località di Moio ad Agropoli. Questi interventi hanno riguardato un tratto di 500 metri lineari e hanno apportato significativi miglioramenti alla viabilità. In primo luogo, è stata effettuata l’operazione di allargamento della carreggiata su un tratto di 500 metri, aumentando lo spazio disponibile per il traffico veicolare. Questa espansione contribuirà a una maggiore fluidità del traffico nella zona.

I lavori di regimentazione delle acque

Un’altra componente fondamentale degli interventi ha riguardato la regimentazione delle acque meteoriche. Per affrontare il problema delle piogge torrenziali che causavano problemi nella zona, sono state realizzate zanelle e due griglie di sbarramento trasversali. Queste strutture sono progettate per raccogliere le acque piovane e indirizzarle in un impluvio naturale, evitando così potenziali allagamenti e disagi.

Per garantire una superficie stradale di alta qualità, è stata eseguita la riparazione del piano viabile attraverso il rifacimento del tappetino di usura in conglomerato bituminoso. Questa fase è essenziale per mantenere una strada sicura e durevole nel tempo.

I timori dei cittadini

Dopo gli allagamenti dello scorso anno, però, i cittadini chiedono più attenzione e interventi immediati di manutenzione di corsi d’acqua e canali. Nei terreni privati in molti hanno deciso di avviare i lavori autonomamente.

«La stagione delle piogge si avvicina, era necessario iniziare da subito a garantire la manutenzione in zona. Ecco perché molti di noi hanno scelto di fare da sé senza attendere il Comune». Da palazzo di città, comunque, assicurano che l’Ente farà la sua parte.