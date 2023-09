Agropoli, manutenzione straordinaria: completati i lavori in Via Piano delle Pere in località Moio

Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di due tratti di via Piano delle Pere, in località Moio, ad Agropoli. Gli stessi sono consistiti nell’allargamento della carreggiata per un tratto di 500 metri lineari; regimentazione delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di zanella e di due griglie di sbarramento trasversali che raccolgono le acque meteoriche e le convogliano in un impluvio naturale; ripristino del piano viabile attraverso il rifacimento del tappetino di usura in conglomerato bituminoso.

“Si sono conclusi degli interventi in via Piano delle Pere che vanno a migliorare la sicurezza, favorendo anche la regimentazione delle acque meteoriche laddove in precedenza si creavano grossi problemi in caso di pioggia. Nelle prossime ore si concluderanno anche i lavori di posa di asfalto stampato in via Mazzini, una volta effettuata la finitura in resina.

Gli interventi hanno permesso l’allargamento della carreggiata

Un’area periferica ed una centrale, a dimostrazione dell’attenzione che questa Amministrazione ha per ogni angolo della città. I lavori di manutenzione dell’asfalto proseguiranno anche per altre zone che presentano criticità” è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi