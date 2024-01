Agropoli piange il generale Fausto Milillo

Addio al Generale di Brigata dei Carabinieri Fausto Milillo. Aveva 75 anni ed era nato a Palermo dove operava anche suo padre Ignazio, artefice della prima clamorosa cattura in Corleone del famigerato capobanda e capomafia Luciano Liggio.

Chi era Fausto Milillo

Per Fausto Milillo una lunga carriera nell’Arma. Fu ufficiale addetto alle operazioni del X° Battaglione di Napoli distinguendosi nel 1970 nel soccorso alla popolazione puteolana meritandosi la medaglia commemorativa della Repubblica Italiana; aiutante Maggiore del X° Battaglione di Napoli; comandante della tenenza di Agropoli; comandante del Reparto Vigilanza ed Antiterrorismo presso l’Aeroporto di Roma – Ciampino; ufficiale addetto al Nucleo Investigativo del Gruppo di Napoli. È ancora: comandante di sezione del Nucleo Radiomobile di Napoli; ufficiale alla Sala Operativa del X° Comando Militare Territoriale Regionale di Napoli per le esigenze delle “zone terremotate”; comandante della Compagnia di Caserta; del Reparto Operativo del Gruppo di Vicenza; del Reparto Comando della Legione di Napoli; capo sezione adestramento alla Scuola Sottufficiali di Firenze, nonché docente di materia tecnico professionale e presidente di commissione di esami di materie giuridiche; capo Ufficio Comando del 4° Raggruppamento di Napoli; addetto all’ufficio O.A.I.O. del Comando Legione di Napoli; comandante del Comando Provinciale di Benevento; capo Ufficio Comando e Vice Comandante del Comando Provinciale di Napoli; comandante in S.V. del Comando Provinciale di Napoli; capo ufficio logistico della Regione “Campania”; presidente per due mandati del COBAR Carabinieri Campania.

Vantava anche numerosi riconoscimenti e benemerenze.

La morte

Da alcuni giorni era ricoverato in un ospedale di Roma in gravi condizioni dopo aver contratto il COVID. Lascia la moglie e due figli.