Agropoli, nuove regole per la sosta in due strade della città

Il Comune di Agropoli ha recentemente provveduto ad una nuova regolamentazione della viabilità in alcune vie della città. In particolare, sono state introdotte nuove disposizioni per via Dante Alighieri fino all’intersezione con via Taverne, e via Alcide De Gasperi nel primo tratto, al fine di incrementare le aree di sosta.

Stalli di sosta e limitazioni di tempo

L’ordinanza prevede l’istituzione di stalli di sosta e la regolamentazione delle aree con un limite di tempo massimo di 60 minuti nei giorni feriali e festivi, dalle 8 alle 20. È richiesta l’esposizione del dispositivo di controllo “disco orario”, escluso per gli autorizzati. Queste disposizioni si applicano ad ambo i lati di via Dante Alighieri, dal civico 1 al 110, e di via Alcide De Gasperi, dal civico 81 al 19.

Necessità di maggiori spazi per la sosta

Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’insufficienza degli attuali spazi disponibili per la sosta. Questa situazione non soddisfa le esigenze di coloro che hanno necessità di recarsi, per brevi incombenze, alle numerose attività commerciali e di pubblico interesse presenti in loco.

Limitazione della permanenza dei veicoli

Inoltre, la permanenza dei veicoli è stata limitata a un massimo di 60 minuti nei giorni feriali e festivi dalle 8 alle 20. Questo permette un avvicendamento più frequente dei veicoli in sosta, consentendo a più persone di usufruire degli spazi disponibili. Malcontento è espresso dai residenti e da quanti hanno uffici ed attività in zona che si vedranno costretti a trovare altri posti auto in una zona priva di grossi spazi.