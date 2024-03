Agropoli: la tribuna centrale del Palazzetto dello Sport intitolata a Franco Di Sergio

La Giunta Comunale di Agropoli, guidata dal Sindaco Roberto Mutalipassi, ha deliberato l'intitolazione della tribuna centrale del Palazzetto dello Sport “A. Di Concilio” a Franco Di Sergio, storico direttore sportivo della Polisportiva Basket Agropoli, scomparso prematuramente nel 2021 in località Trentova.

Un impegno trentennale per la pallacanestro agropolese

Conosciuto da tutti come il “ds”, Di Sergio ha dedicato circa 30 anni della sua vita alla pallacanestro agropolese, contribuendo alla crescita della società e al raggiungimento di traguardi storici, come la partecipazione a quattro campionati di Serie B e due di Serie A2, con il primo concluso al secondo posto con i playoff giocati nell'annata 2015/2016 contro la corazzata Fortitudo Bologna.

Un esempio di abnegazione e impegno

“A Franco va riconosciuto l'enorme merito sportivo di aver garantito alla società agropolese sicurezza e competenze tecniche di altissimo livello”, si legge nel provvedimento di intitolazione. “Dal carattere forte, ha saputo regalare a una piazza “piccola” come Agropoli squadre di alto livello con giocatori di stampo nazionale che hanno fatto vivere momenti magici e indimenticabili per tutti gli agropolesi. È sempre stato un esempio per tutti per abnegazione e impegno, e se oggi molti ragazzi si sono avvicinati alle vicende dello sport nostrano lo devono anche al suo contributo”.

Un riconoscimento per i valori dello sport

L'intitolazione della tribuna centrale del Palazzetto dello Sport a Franco Di Sergio vuole essere un riconoscimento non solo per i suoi meriti sportivi, ma anche per i valori dello sport che ha sempre portato avanti: aggregazione, integrazione e fair play.

Valori che oggi più che mai hanno bisogno di essere ricordati quotidianamente.