Agropoli in lutto: addio a Franco Di Sergio Avevo 58 anni. Grande dolore nella comunità

AGROPOLI. Addio a Franco Di Sergio, uomo simbolo dello sport e in particolare del basket agropolese. Da sempre legato ai colori bianco-azzurri era stato il direttore sportivo della Polisportiva Basket Agropoli. Grande conoscitore della palla a spicchi e scopritore di talenti, con lui la squadra raggiunse la A2, vivendo il suo periodo di massimo splendore.

Per un breve periodo era stato anche direttore sportivo di Scafati. Aveva 58 anni.

La morte è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi. Franco Di Sergio, come era solito fare, stava passeggiando in prossimità della baia di Trentova, nei pressi dello scoglio del sale, quando ha accusato un improvviso malore, forse un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e un figlio e una figlia.

Dolore e sconcerto in città quando la notizia si è diffusa.