Agropoli: la statua restaurata del Gesù morto “incontra” l’Addolorata

Questa sera ad Agropoli, alle 19:00, in seguito all’azione liturgica “In Passione Domini” del Venerdì Santo che avrà luogo presso la chiesa madre dei SS Pietro e Paolo di Agropoli, prenderà il via una particolare processione in memoria della passione e morte di Gesù Cristo.

L’iniziativa

Il popolo di fedeli, dopo la funzione che si svolgerà allo stesso orario anche nella Chiesa della Madonna delle Grazie, avrà modo di vedere qui ricongiungere la madre al figlio.

L’immagine restaurata del Gesù morto del centro storico infatti, raggiungerà quella dell’Addolorata della Chiesa centrale per dare inizio alla suggestiva Via Crucis che si svolgerà risalendo lungo gli scaloni che portano al borgo.

Madre e figlio uniti nel dolore sotto la croce, guideranno i fedeli che prenderanno parte al calvario accompagnandoli nella preghiera e meditazione dei misteri fino a raggiungere l’ultima chiesa, ovvero quella della Beata Bergine di Costantinopoli, posta in alto, come fosse un monte, come a risalire assieme il Golgota per vedere crocifisso il Signore esalare l’ultimo respiro.

La folla agropolese diventerà allora la stessa folla che fece crocifiggere Gesù e che vide sua madre piangere ai piedi della croce per quel figlio che moriva sacrificandosi per i peccati dell’umanità.

Un’esperienza densa di significato, un cammino verso il monte ma un viaggio dentro se stessi, ognuno con la propria croce, ognuno coi suoi peccati nel giorno del pentimento e del pianto.