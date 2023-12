Agropoli, dall’8 dicembre al via gli eventi natalizi

Nel giorno dell’Immacolata ad Agropoli prenderanno il via gli eventi in programma nel calendario stilato dall’Amministrazione comunale. Si parte dalla località Mattine. Una scelta non casuale in quanto l’obiettivo è quello di coinvolgere – così come fatto durante il periodo estivo – le diverse frazioni cittadine per far sentire forte il senso di comunità. E quale migliore momento se non quello delle festività natalizie.

Il programma

Si parte alle 16.00 con “Il Natale è dei bambini” presso la chiesa Madonna della pace. Ci sarà animazione per bambini, seguirà una sorta di torneo di giochi che coinvolgerà nei giorni successivi anche altri rioni cittadini, con finale fissata il 7 gennaio 2024 in piazza Vittorio Veneto.

Alle 17.30 appuntamento con la tradizione: presso il centro storico torna l’iniziativa “Il bacio sotto il vischio”. In uno dei caratteristici vicoletti della parte antica della città è stato allestito un romantico spazio.

Alle 18.30 nella chiesa della Madonna della pace, in località Mattine, sarà la volta di Piera Lombardi e la sua musica popolare. Un sound originale e innovativo il suo che partendo dall’antico si è evoluto verso le sonorità dell’ethno-world, del folk e del pop internazionale