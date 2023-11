Agropoli, candidati a sindaco insieme al Cimitero per commemorare i defunti

Oggi i candidati a sindaco, Roberto Mutalipassi, Massimo La Porta, Elvira Serra e Raffaele Pesce, celebreranno insieme la Commemorazione dei defunti, dimostrando un momento di unità prima dell’inizio della campagna elettorale. A partire da venerdì, infatti, prenderà il via la campagna elettorale, segnando il ritorno dei candidati nel fervore dell’agone politico dopo la sentenza del Tar.

Fine della pace diplomatica tra Mutalipassi e Pesce

L’ultimo giorno di pace diplomatica tra Roberto Mutalipassi e Raffaele Pesce segna l’inizio di una fase più intensa della competizione politica. I due candidati si preparano a confrontarsi sulle questioni cruciali della città, con il secondo che spera di recuperare voti per raggiungere il ballottaggio.

Pesce è già entrato nella mischia, criticando il centrosinistra e sottolineando che la sua coalizione non è stata sconfitta, nonostante non sia arrivata al ballottaggio nel 2022 per soli 300 voti.

Dall’altra parte, Mutalipassi finge tranquillità e scrolla le spalle di fronte ai numeri risicati affermando che la campagna elettorale sarà una verifica politica del lavoro svolto dalla sua coalizione.

Il voto

L’appuntamento cruciale sarà il 17 e 18 dicembre, quando si riapriranno i seggi in quattro sezioni specifiche. Cambieranno i presidenti di seggio per evitare errori commessi in passato, come la discrasia tra schede utilizzate e votanti effettivi, e gli errori sui nomi degli elettori.

Da Roma si attende per oggi la sentenza del Consiglio di Stato, sebbene pochi siano ottimisti riguardo a possibili cambiamenti.