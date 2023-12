Agropoli, ancora sospetti sul modus operandi della politica. Pesce punta il dito contro il Gal Magna Grecia

Il consigliere comunale Raffaele Pesce ha sollevato una serie di interrogativi riguardo al Gal pesca ‘Magna Grecia’. Il comune capofila, Sapri, ha emesso un avviso di manifestazione di interesse il 9 ottobre, invitando i privati interessati a partecipare alla costituzione del Gruppo di Azione Locale pubblico-privato, focalizzato sulla pesca. Tuttavia, Pesce ha espresso sorpresa per la tempistica ristretta e perplessità sul modus operandi.

Dubbi sulla Partecipazione Pubblica

«Il comune capofila, Sapri, con avviso di manifestazione di interesse protocollato il 9 ottobre 23 ( non trovo la pubblicazione sull’albo pretorio se non quella di una deliberazione) ha invitato i privati interessati a partecipare alla costituzione del Gruppo di Azione Locale pubblico-privato, dedicato alla pesca, dando come termine per aderire il 13 ottobre, 4 giorni incluso il primo. Questa sarebbe evidenza pubblicità e partecipazione?», dice Pesce.

Partecipanti e Dubbi sull’Attinenza alla Pesca

Nonostante il breve lasso di tempo, diverse adesioni sono state registrate durante quei quattro giorni. Tuttavia, anche su questo Pesce ha espresso perplessità in particolare riguardo all’attinenza di alcuni partecipanti al settore della pesca. In particolare, ha evidenziato la presenza di associazioni e cooperative il cui legame con l’attività ittica sembra essere vago. C’è finanche la coop che organizza la Casa di Babbo Natale.

Elezione del Consigliere d’Amministrazione

«Il 19 ottobre l’assemblea si è riunita e, tra l’altro, come rappresentante delle parti private ha eletto come Consigliere d’amministrazione un consigliere comunale di Agropoli in carica (Bruno Bufano ndr). Non risultano pubblicazioni dell’avviso sull’albo del comune di Agropoli. E i pescatori? Sapevano? O solo gli amici contattati?», sottolinea Pesce.

«Verificheremo tutto, si tratta di gestione di soldi pubblici e di diritto alla partecipazione di esercenti estromessi», conclude il consigliere comunale.