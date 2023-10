Nasce il Gal Magna Graecia per i territori costieri da Agropoli a Sapri. Partenariato per l’utilizzo dei fondi legati alla pesca

Si è costituito ieri, giovedì 19 ottobre, il GAL Pesca Magna Graecia nell’ambito dei territori costieri da Agropoli a Sapri. Il partenariato è funzionale all’utilizzo dei fondi europei legati alla pesca. E’ stato eletto presidente Marco Rizzo, sindaco di Castellabate mentre il vice presidente è Antonio Gentile, sindaco di Sapri. Componenti del consiglio sono Mario Scarpitta, sindaco di Camerota come componente pubblica, mentre per la componente privata ci sono Valerio Calabrese, Bruno Bufano, Vincenzo Tropiano e Antonio Giordano. Presenti all’incontro i consiglieri provinciali Luca Cerretani e Pasquale Sorrentino, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi e altri sindaci del territorio.

«Sono onorato – ha affermato il presidente Marco Rizzo – di aver ricevuto questa nomina e di rappresentare il GAL Pesca Magna Graecia. Ringrazio tutti i sindaci del Gal della fascia costiera e tutti i partner privati che ne fanno parte. Andremo avanti insieme con grande sinergia e collaborazione per la realizzazione di strategie locali per l’implementazione delle politiche a favore della aree costiere ed interne, con attività specifiche per il settore della pesca».

«Il GAL Pesca Magna Graecia – ha sottolineato il vice presidente Antonio Gentile – è una grande opportunità per il territorio. Comprende una vasta area che va da Agropoli a Sapri ed è una grande dimostrazione di maturità da parte dei tanti sindaci che ne fanno parte i quali si mettono insieme e lavorano in sinergia per creare importanti e nuove prospettive per il mondo della pesca. A breve la Strategia verrà completata e sottoposta alla Regione».