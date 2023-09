Parco fluviale Testene abbandonato. A lanciare l’allarme è Gerardo Scotti, dell’associazione Genesi. Da mesi, infatti, non è stata rinnovata la convenzione per la gestione dell’area con il comune di Agropoli. Ma proprio da palazzo di città il sindaco Roberto Mutalipassi rassicura: garantiremo la necessaria attenzione per la riqualificazione dell’area.