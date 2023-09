Ad Altavilla Silentina la presentazione del libro di Arduino Senatore sulle vittime della II Guerra Mondiale

Domenica, 17 settembre, presso l’Auditorium “Antonio Casagrande” di Altavilla Silentina, sarà presentato il libro di Arduino Senatore intitolato “Altavilla Silentina – Militari caduti o dispersi nella Seconda Guerra Mondiale”. Il volume traccia la storia e i profili dei caduti altavillesi in seguito ai fatti tragici del 1943. Alla presentazione interverranno il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo; il docente di Storia Contemporanea dell’Università degli Studi di Salerno, Alfonso Conte e il Generale di Brigata – Comandante Legione Carabinieri Umbria e già autore di diversi volumi di notevole importanza storica riguardo ai fatti bellici accaduti ad Altavilla Silentina, Gerardo Iorio. Le letture saranno a cura di Carmine Goglia.

La trama

“Il volume è una preziosa ed accurata ricerca storica sulla partecipazione al secondo conflitto mondiale della comunità di Altavilla Silentina che fu coinvolta dagli eventi bellici del conflitto attraverso numerosi cittadini che servirono nelle Forze Armate su tutti i fronti, ma anche mediante il sacrificio della popolazione civile per il quale, nel 2003, la città è stata insignita della medaglia d’Argento al Valore Civile con Decreto del Presidente della Repubblica. Altavilla, individuata dagli Alleati quale “punto chiave” nell’ambito di una delle più importanti operazioni anfibie della storia, l’operazione “Avalanche”, lo sbarco anglo-americano nel golfo di Salerno del 9 settembre 1943, fu contesa per sei lunghi giorni dalle parti in lotta, subendo gravissime distruzioni a causa dei combattimenti corpo a corpo nei vicoli dell’abitato e del fuoco delle artiglierie navali, che causarono 74 vittime civili, di cui ben 63 solo nel pomeriggio del 16 settembre” ha spiegato Iorio “Mio nonno Paolo e mio padre i hanno sempre parlato dei loro congiunti, ma in modo più precipuo preferivano parlare della “loro” guerra, della prima e della seconda guerra mondiale.

Tra storia e ricordi

Queste vicende mi hanno particolarmente e profondamente interessato e sono stato invogliato a interessarmi a tutto ciò che le riguardava. Attraverso l’opera, pubblicata da Edizioni Magna Graecia, l’autore ha voluto regalare alla comunità il frutto delle sue ricerche stimolate dai racconti dei suoi nonni e ha tracciato il profilo delle vittime di uno dei periodi più tragici degli anni duri della II Guerra Mondiale. Arduino Senatore è nato ad Altavilla Silentina nel 1941, funzionario dell’ASL Salerno in pensione, nei primi anni ‘90 è stato sindaco di Altavilla Silentina e ha già pubblicato delle opere di storia locale e delle opere in versi.