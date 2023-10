Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 2 ottobre | Ecco l’Almanacco

Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l’incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Pietro in carcere viene liberato dal suo Angelo. Gesù a difesa dei piccoli dice che i loro Angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei Cieli.

Figure celesti presenti nell’universo religioso e culturale della Bibbia – così come di molte religioni antiche – e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano l’origine del proprio nome nel vocabolo greco anghelos =messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona inviata per svolgere un incarico, una missione. Ed è proprio con questo significato che la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento e 300 nell’Antico Testamento, che ne individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. Oggi il tema degli Angeli, quasi scomparso dai sermoni liturgici, riecheggia stranamente nei pulpiti dei media in versione new age, nei film e addirittura negli spot pubblicitari, che hanno voluto recepirne esclusivamente l’aspetto estetico e formale.

Santi del giorno: Santi Angeli Custodi

San Gerino (Martire venerato a St-Vivant)

San Leodegario di Autun (Vescovo)

San Modesto (Diacono e Martire)

San Teofilo di Bulgaria (Monaco)

Etimologia: Modesta, deriva dal latino “modestus”, dall’ovvio significato, già attestato tra i Romani come personale, e diffusosi ampiamente tra le prime comunità cristiane. Con il tempo è divenuto sempre più raro, e ad oggi, in Italia, resiste solo al Sud..

Discernere il pruno dal melarancio.

Ahimé, il bene stesso non sempre è fatto a fin di bene (Stanislas de Boufflers)

Festa dei Nonni: I nonni, i nostri angeli custodi, gli occhi amorevoli, le carezze e i sorrisi dolci, l’affetto e la saggezza, questo e tanto altro sono i nonni! Dal 2005 è stata introdotta in Italia la festa, già vigente negli Stati Uniti dal 1978, per ricordare l’importanza del loro ruolo nelle famiglie e nella società.

La Giornata internazionale della nonviolenza: Il 2 ottobre, giorno della nascita del Mahatma Gandhi, viene celebrata la giornata internazionale della nonviolenza, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

1925 – Primo uomo in TV: Il fattorino William Taynton fu il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all’ingegnere scozzese John Logie Baird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini.

1950 – Debuttano i Peanuts: Su sette quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni firmati da Charles Monroe Schulz. Si presentano per la prima volta ai lettori Charlie Brown (ispirato all’infanzia dell’autore) e il cane Snoopy (che in questa prima fase si comporta come un cane normale e non manifesta i suoi pensieri), con i loro inseparabili amici Shermy e Patty. Più tardi arriveranno Schroeder, Lucy van Pelt e suo fratello Linus, piccolo saggio che non si stacca mai dalla sua “coperta di sicurezza” (da cui l’espressione d’uso comune “coperta di linus”).

1955 – Esce in edicola il settimanale L’Espresso Nel 1955 l’Italia è in pieno boom economico: a febbraio è entrata in funzione, a Roma, la prima metropolitana italiana; a marzo la Fiat ha lanciato sul mercato la 600, destinata a prendere il posto della mitica “Topolino” nel cuore degli Italiani. Sul piano politico, chiusa la lunga stagione “degasperiana”, si conferma il clima di forte instabilità, figlio della “legge truffa” e del conseguente calo di consensi della Democrazia Cristiana.

Sei nato oggi? Hai una straordinaria capacità di stabilire ottime relazioni con tutti quelli che ti circondano: con grande gentilezza riesci sempre a farti comprendere e ad ottenere ciò che vuoi. Nel lavoro riveli un vero talento per le pubbliche relazioni, in amore puoi contare su un matrimonio prestigioso e fortunato.

1869 – Gandhi: Politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar, in India, e morto, assassinato, a Nuova Delhi nel 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile.

1951 – Sting Nato a Wallsend, nel nord est dell’Inghilterra, è una delle star della musica pop mondiale, anima e voce della storica band The Police, attiva tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta.

1950 – Antonio Di Pietro Politico ed ex magistrato, nato a Montenero di Bisaccia, nel Molise. Ha fatto parte, come pubblico ministero, del pool Mani Pulite che, nel 1992, ha condotto le principali inchieste di Tangentopoli.

1951 – Romina Power Nata a Los Angeles, è famosa come cantante e attrice cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Ha iniziato molto presto la carriera cinematografica.

1904 – Graham Greene: Viaggi, spie e peccatori tormentati dai rimorsi e in cerca di riscatto, calati in una società segnata da un’ipocrita morale e dalla corruzione dilagante.