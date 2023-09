Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 29 settembre | Leggiamo l’Almanacco

Il 29 settembre si festeggiano San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Il nuovo Calendario liturgico cattolico ha riunito in un’unica celebrazione San Michele, San Gabriele e San Raffaele, conosciuti anche come gli Arcangeli. Il nome, derivato dal greco archànghelos, è composto dalle parole “àrchein”, comandare e “ànghelos”, messaggero. Secondo la dottrina cattolica, sono esseri incorporei, di intelligenza superiore a quella umana; stando a una classificazione che risale allo Pseudo-Areopagita, gli angeli sono distribuiti in tre Gerarchie, ognuna delle quali si divide in tre Cori. La prima gerarchia comprende: i Serafini, i Cherubini e i Troni; la seconda le Dominazioni, le Virtù e le Potestà; la terza i Principati, gli Arcangeli e gli Angeli; con questi ultimi si intendono, in generale, tutti questi esseri spirituali. Gli Arcangeli sono nominati sia nel Nuovo Testamento sia nella letteratura apocalittica giudaica: Michele principe delle Milizie celesti, Raffaele protettore dei viaggiatori, Gabriele messaggero celeste ed Uriele citato soprattutto nella letteratura ebraica intra ed extra biblica.

Santi del giorno:

Santi Michele, Gabriele e Raffaele (Arcangeli)

San Grimoaldo di Pontecorvo (Sacerdote)

San Gabriele è il protettore di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, filatelici, radiotelevisione e telecomunicazione.

San Raffaele è il protettore di ciechi, adolescenti e viaggi.

San Michele è il Santo patrono della Polizia di Stato.

Etimologia: Raffaele, come nome personale, l’ebraico “Repha’el”, “guarito dal Signore”, è presente già nell’Antico Testamento. Da Israele si è poi diffuso in tutto l’Occidente, con la forma latina “Raphael”.

Proverbio del giorno:

A San Michele il calore va in cielo. Per San Michele la giuggiola nel paniere.

Aforisma del giorno:

Il progresso della civiltà si misura dalla vittoria del superfluo sul necessario. (Alberto Savinio)

Accadde Oggi:

1964 – Nasce il fumetto di Mafalda:Una bambina di sei anni dalla chioma ribelle e fiocchetto in testa, tutta presa da grandi interrogativi esistenziali sull’umanità e sui destini del mondo. Sulla rivista “Primera Plana” si presenta così Mafalda, la protagonista dell’omonima striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquìn Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d’arte di Quino.

1944 – Strage nazista di Marzabotto: Le operazioni di rastrellamento delle truppe tedesche costrinsero la gente di Casaglia di Monte Sole a cercare rifugio nella chiesa di Santa Maria Assunta, dove iniziarono a pregare. Ma la furia assassina dei nazisti non si fermò nemmeno di fronte a un luogo di preghiera: qui furono trucidati il parroco e un’anziana disabile; tutti gli altri, riuniti nel cimitero, furono finiti da una raffica di mitragliatrice posta all’ingresso per impedire qualsiasi tentativo di fuga.

Sei nato oggi? I nati il 29 settembre combattono una continua battaglia per conservare una stabilità nella loro vita: essi alternano, infatti, momenti in cui si sentono padroni dell’universo ad altri in cui si considerano delle nullità. Tali sbalzi di umore e di autostima sono molto spesso dovuti a una latente mancanza di fiducia in sé stessi. Molti nati in questo giorno sono circondati da un ambiente familiare in cui possono trovare stabilità per un certo periodo di tempo, ma in seguito tendono sempre a distaccarsene, orientandosi verso un’esistenza più solitaria.

Celebrità nate in questo giorno:

1936 – Silvio Berlusconi:Imprenditore “prestato” alla politica, è nato a Milano ed è chiamato “il Cavaliere” in riferimento all’onorificenza di Cavaliere del Lavoro che ha ricevuto nel 1977 e cui ha rinunciato nel 2014.

1959 – Raf Cantautore di successo, salito alla ribalta della musica leggera italiana alla fine degli anni Ottanta, è nato a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

1571 – Caravaggio: Artista tra i massimi che l’umanità abbia mai conosciuto, con il suo stile ha segnato una profonda cesura nella storia della pittura.

1901 – Enrico Fermi Scienziato tra i più eccelsi della storia, è comunemente indicato come il padre della fisica nucleare, per le rivoluzionarie scoperte sui neutroni e la radioattività.

Scomparsi oggi:

1902 – Émile ZolaAutore tra i più rappresentativi del romanzo europeo e narratore dei drammi e delle miserie della gente comune, è indicato come il caposcuola del naturalismo letterario.

2010 – Tony Curtis: Attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo (di Billy Wilder, con Marilyn Monroe e Jack Lemmon).