Battipaglia: nuova scuola J.F. Kennedy nel quartiere Belvedere. Approvato il progetto dalla Giunta comunale

Ottenuto un finanziamento di €.280.000’00 per la redazione del progetto esecutivo, il Comune di Battipaglia si appresta a candidare l’intervento di realizzazione dell’opera, per un investimento complessivo di €.11.500.000’00, sul Bando Regione Campania Scuola Viva in Cantiere – I^ Sessione 2024, la cui scadenza è fissata al prossimo 31/06/2024.

Il nuovo edificio scolastico

Il nuovo edificio scolastico sorgerà alla Via Coppi, di fianco al Centro Polifunzionale dei Servizi per la Famiglia, nell’ambito di quello che è destinato a diventare un vero e proprio cuore pubblico della frazione, insieme al PalaPuglisi, al nuovo Centro Oratoriale e alla futura Villa Comunale.

La nuova scuola, che ospiterà circa 440 studenti (tre sezioni della scuola primaria e tre sezioni della scuola secondaria di I grado), consta di un unico edificio a corte, con aule, uffici, palestra, biblioteca ed i vari laboratori per le attività didattiche integrative che si affacciano sia verso l’interno che verso gli spazi esterni sistemati a verde attrezzato.

«Crediamo fortemente nella Scuola come Istituzione e riteniamo che i luoghi e gli spazi destinati alla formazione dei ragazzi debbano garantire loro benessere sia fisico che psichico. Abbiamo profuso sforzi notevoli in questa direzione e lo abbiamo fatto mettendo in campo un vasto programma di sostituzione ed integrazione del patrimonio pubblico di edilizia scolastica che ha toccato tutti i quartieri», dicono a Palazzo di Città.