A Sanza il Centro Destra inaugurata la sezione Felice Giudice

A Sanza si sono federate diverse sensibilità di centrodestra che hanno dato vita all’associazione politico-culturale “Sanza Centro Destra”, che ha inaugurato la sua nuova sezione intitolata a Felice Giudice, recentemente scomparso.

Chi è Felice Giudice

Felice Giudice è stato protagonista delle vicende politiche locali. La sua figura, quindi, è rimasta nella mente di tutti come persona attiva, dinamica e promotrice di dibattiti, ed è stato in prima linea sulla scena fino allo scorso autunno.

L’inaugurazione dei locali che ospitano la sezione presieduta da Vito Fico è avvenuta lo scorso sabato sera, alla presenza della sua famiglia. Oltre a Fico, gli amici Filomena Ciorciari, Antonio Forte e Giovanni Siano hanno reso omaggio a Felice e hanno donato alla moglie Paola una targa in suo ricordo.

L’incontro

L’incontro è proseguito con un dibattito su “Il futuro del centrodestra nelle periferie”. Hanno partecipato sindaci e amministratori del territorio e rappresentanti delle varie forze che compongono il centrodestra. Ospiti illustri il senatore Antonio Iannone di Fratelli d’Italia, l’on. Attilio Pierro di Lega Salvini Premier e il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto di Forza Italia.

Il progetto del centro – destra

Nel suo discorso di apertura, il presidente della sezione, Vito Fico, ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla creazione di questo soggetto politico. Sembra essere la prima esperienza del genere in provincia di Salerno e forse in tutta Italia.

Fico ha poi evidenziato le criticità maggiori per il territorio, tra cui l’agricoltura, che coinvolge i singoli cittadini proprietari di terreni, ormai in balia degli animali selvatici. Ha parlato anche del turismo, che fatica a causa della mancanza di infrastrutture che frenano le potenzialità del Cilento e del Vallo di Diano, in particolare nell’entroterra di queste zone. Dobbiamo utilizzare le risorse che abbiamo, compresa la neve del Monte Cervati, che viene lasciata sciogliere al sole inutilmente. Pertanto, è necessario un approccio più globale rispetto alla miopia della sinistra. Bisogna lavorare per far prevalere gli interessi di tutti, con la garanzia della pluralità delle idee.

Gli ospiti hanno poi affrontato il tema della giornata, e l’assessore provinciale Giuseppe Ruberto ha richiamato l’attenzione sull’impegno della Provincia di Salerno, proprio sull’emergenza cinghiali, promuovendo una mozione in merito. Ha affermato che costruire la condivisione e cercare le condizioni per stare insieme fa vincere il centrodestra.

L’On. Attilio Pierro ha sottolineato l’importanza della condivisione delle idee, che porta sempre a buoni risultati. Ha accolto la nascita dell’associazione come uno stimolo a fare di più e meglio.

Ha chiuso i lavori il senatore Antonio Iannone.