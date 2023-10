A San Rufo la “Festa della Castagna”, lunedì 30 e martedì 31 ottobre

La Pro Loco e l’Amministrazione Comunale di San Rufo, nell’intento comune di valorizzazione e promozione del territorio, della cultura, degli usi, dei costumi e delle tipicità locali, organizzano la “Festa della Castagna”, percorso gastronomico e manifestazione popolare, che si snoderà attraverso le vie più suggestive del centro storico, che per due giorni tornerà ad essere luogo di aggregazione, di socializzazione e di vita comunitaria.

Cosa si potrà assaggiare

In occasione dell’evento si potranno assaggiare le castagne locali preparate in vari modi ad arricchire e ad armonizzarsi con gustose pietanze, sostando presso i padiglioni gastronomici allestiti lungo il caratteristico percorso dove non mancheranno allegria e divertimento, musica e folklore.

Intrattenimento in occasione della festa

Artisti di strada, cori e gruppi musicali scelti con estrema cura a valorizzare le professionalità artistiche del territorio ed il tema della Festa, allieteranno le vie storiche del paese, animando la calda atmosfera creata dallo spirito di condivisione e convivialità chiave di volta di entrambe le serate.