A Sala Consilina nasce “Ruris”, il Comitato a difesa di Terra, Aria e Acqua

Nasce a Sala Consilina il Comitato “Ruris” da volere di circa 170 cittadini, di varie generazioni, “innamorati della propria terra e decisi a tutelarne la salubrità dell’aria, a conservarne la bontà dei suoi frutti e a mantenerne limpide e pulite le sue sorgenti. In tanti hanno trovato nella voglia di fare qualcosa di concreto per l’ambiente che ci circonda, un punto di incontro e di confronto; un motivo per portare avanti iniziative di sensibilizzazione e di promozione territoriale.“

Le parole del presidente

“Sono fiero di essere stato scelto come Presidente di questo Comitato, sostiene Domenico D’Onza, e sono certo che, anche con il coinvolgimento ed il sostegno delle Istituzioni, potremo portare avanti azioni di vigilanza e tutela della nostra Terra. Ringrazio, infine, quanti hanno creduto in questo progetto sposandone tutte le finalità e assicuro il mio massimo impegno in ogni azione che Ruris porterà avanti“.