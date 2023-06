A Polla celebrata la giornata dello sport

Presso lo stadio “Antonio Medici” di Polla si è celebrata la “Giornata Nazionale dello Sport” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Polla, su invito del Coni.

Alla presenza, anche del Consigliere Regionale, Corrado Matera, l’amministrazione pollese, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha inaugurato e consegnato ai giovani atleti la nuova pista di atletica della struttura sportiva. A seguire gli interventi ed i saluti del primo cittadino, del Presidente del Consiglio Comunale con incarico allo Sport Giovanni Corleto, della fiduciaria locale Coni, l’ Assessore Federica Mignoli e dell’Assessore, Rossella Isoldi.

Spazio alle società sportive

Dopo la benedizione di Don Antonio Calandriello della nuova pista di atletica e dei partecipanti, è seguita la presentazione dei gruppi sportivi presenti tra cui Kids of sun, Us Pollese 1923, ASD Podistica Pollese, Meridiana Team, ASD Club 90, Tortora Bike e le società calcistiche partecipanti al Torneo Pollese Cup.

Ospiti dell’evento gli arbitri della Sezione AIA di Sala Consilina e le associazioni di Polla.

Una giornata all’insegna dell’entusiasmo

Per l’intera giornata, in un’atmosfera di grande e ritrovato entusiasmo, le realtà sportive locali hanno intrattenuto i propri associati e non in esibizioni e con esercizi relativi alle proprie discipline sportive. E’ stata l’occasione per inaugurare e testare davvero la nuova pista di atletica con i giovani della ASD Podistica Pollese con gare ed esercizi vari.

E’ ritornato a Polla, il minibasket con i piccoli della Kids of sun ed anche il tennis. Nel frattempo, vi è stato un via vai di ciclisti che si sono dati appuntamento al Medici di Polla per celebrare lo sport.

Grande partecipazione, anche di pubblico, per il Torneo Pollese Cup che ha visto il coinvolgimento di tanti bambini e ragazzi provenienti dai paesi limitrofi.