Strapollese 2022: vincono Ismail e Maniaci

Adim Ismail della Caivano Runners si aggiudica la Stapollese 2022. Primo posto con il tempo di 31’57”. La quattordicesima edizione della manifestazione quest’anno ha raggiunto circa 600 iscritti.

L’atleta ha preceduto al traguardo: Gilio Iannone ( Carmax Camaldolese) e Michele Caggiano (Running Club Napoli).

Vince invece tra le donne Francesca Maniaci della Caivano Runners con il tempo di 38’27” seguita dalla compagna di squadra Filomena Palomba (40’03”) infine sul gradino più basso del podio Katia Zaccara della Podistica Amatori Potenza.

Tra le società, invece, primo posto per la Carmax Camaldolese che conquista anche il premio “Salerno Corre verso Polla”. Seconda posizione per il tema dell’ Isaura Valle dell’Irno e terza per l’Asd Metalfer Podistica Brienza 2000.

Strapollese 2022: l’evento

Ad aprire l’evento è stata la “Ministrapollesina” riservata agli under 13 nei pressi di Piazza Mons. Antonio Forte. Nella gara competitiva a passo libero, invece, a tagliare per prima il traguardo è stata la pollese Anna Babbino davanti a Rosanna Spera e Vincenza Criscuolo della squadra di casa.

Il commento

Soddisfazione tra gli organizzatori della Podistica Pollese. La gara rientrava nell circuito nazionale “Bronze” riconosciuta da CONI e FIDAL.

“Grazie a tutti: atleti, volontari, partner, sponsor, forze dell’ordine e istituzioni che ci hanno supportato. E’ stata un’autentica festa dello sport che tornerà anche il prossimo anno con tante novità”, sottolinea a margine della premiazione, Rino Di Leo, presidente della Podistica Pollese e consigliere regionale FIDAL.