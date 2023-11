A Natale regalati la prevenzione: anche in Cilento e Diano screening gratuiti

A Natale regalati la prevenzione, è questa l’iniziativa che l’Asl Salerno ha pensato di “regalare” ai pazienti che vorranno sottoporsi a screening gratuiti. La prevenzione è l’unica arma a nostra disposizione per riuscire ad intervenire, in modo tempestivo, e bloccare precocemente l’avanzare di una eventuale patologia. l’ASL propone, in questa prospettiva, screening gratuiti per mammografia, Pap test e screening colon retto.

L’iniziativa durante il periodo natalizio

Per rendere accessibili questi importanti esami preventivi, diverse città della Campania offrono la possibilità di sottoporsi agli screening durante il periodo natalizio. Dal 4 al 6 dicembre, il comune di Salerno accoglierà coloro che desiderano prendersi cura della propria salute. Seguiranno Capaccio dal 7 al 9 dicembre, Vallo della Lucania dal 10 al 12 dicembre, Teggiano dal 13 al 15 dicembre, San Gregorio Magno dal 16 al 18 dicembre e, infine, Sarno dal 19 al 21 dicembre.

Gli esami

La mammografia è un esame fondamentale per le donne dai 50 ai 69 anni. Questo screening mira a individuare precocemente eventuali segni di tumore al seno, consentendo interventi tempestivi e migliorando così le prospettive di guarigione. La prevenzione è la chiave per combattere il cancro al seno, e la mammografia è uno strumento essenziale per questo obiettivo. Ma la prevenzione non è solo per le donne di mezza età.

Il Pap test, rivolto alle donne dai 25 ai 64 anni, è uno strumento efficace per la prevenzione del cancro cervicale. Rilevare precocemente le anomalie nelle cellule cervicali può prevenire lo sviluppo di tumori, rendendo questo esame un pilastro nella lotta contro il cancro del collo dell’utero.

Per entrambi i sessi, lo screening del colon retto è fondamentale. Rivolto a uomini e donne dai 50 ai 74 anni, questo esame aiuta a individuare eventuali polipi o tumori nel colon prima che diventino un problema più grave. La prevenzione attraverso lo screening del colon retto può salvare vite e migliorare la qualità complessiva della salute.