A Castellabate torna “Plastic Free”: tutti insieme per la tutela dell’ambiente

Castellabate risponde, ancora una volta presente, alla mobilitazione di massa, organizzata da “Plastic Free Onlus“, dedicata al grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.

L’appuntamento è per il 22 aprile, a partire dalle ore 9.30, presso “Piazza Lucia” a Santa Maria di Castellabate.

“PlasticFree” a Castellabate

L’iniziativa, collocata nell’ampio programma nazionale degli eventi previsti nel weekend del 22 e 23 aprile per festeggiare la “Giornata Mondiale della Terra”, è rivolta a sensibilizzare tutti i cittadini, le istituzioni e le imprese su una tematica così importante e cruciale come quella dell’inquinamento ambientale. Non si tratta della prima volta che la manifestazione fa tappa a Castellabate. Anche nello scorso marzo, presso piazzale “Campo dei Rocchi”, in località Lago, grandi e bambini si sono dati da fare per ripulire una delle spiagge più frequentate del borgo marinaro. In quest’appuntamento, ci sarà anche l’occasione di piantare dei nuovi alberi e seguire a distanza la storia del progetto agroforestale a cui darà forma.

“L’amore per la propria terra passa attraverso gesti concreti”: le parole del Presidente di “Plastic Free”

Il Presidente dell’associazione “Plastic Free Onlus”, Luca De Gaetano, ha presentato l’evento: “Grazie alla determinazione dei nostri volontari, il 22-23 aprile saremo in centinaia di appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud, per sensibilizzare i nostri concittadini alle gravi conseguenze che l’abbandono di plastica e rifiuti provoca quotidianamente nelle nostre vite, magari senza accorgercene. Un impegno e una attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani”. Il referente per il Comune di Castellabate è Fabio Giannella. Nella giornata dedicata, saranno coinvolte anche le Associazioni del posto e la Protezione Civile che farà da supporto logistico all’iniziativa.