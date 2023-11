Arriva il primo stop per la Polisportiva Basket Agropoli

Al “Pala Di Concilio”, cade per la prima volta in stagione, la Polisportiva Basket Agropoli per 59-60 contro lo Sporting Torregreco. La partita comincia bene con i delfini che guidano l’incontro per larghi tratti senza faticare molto, la prima frazione di gara si conclude 31-19.

La ripresa

Nella ripresa la squadra ospite concede molto il tiro dalla distanza, difendendo sotto canestro, ma la squadra di coach Barbuto non ne approfitta, mettendo a referto pessime percentuali dalla distanza, alla lunga gli ospiti escono fuori e recuperano nel punteggio, fino ad arrivare al sorpasso nell’ultimo quarto.

Prima battuta d’arresto

L’Agropoli non riesce a reagire ed incappa nella prima sconfitta stagionale, dopo cinque vittorie consecutive.